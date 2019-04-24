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Ястремская проиграла Младенович в первом круге турнира в Стамбуле

Ястремская проиграла Младенович в первом круге турнира в Стамбуле
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под четвёртым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она в двух сетах проиграла представительнице Франции Кристине Младенович со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Ястремская ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 7 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Младенович поспорит с победительницей поединка Анастасия Потапова (Россия) — Катерина Козлова (Украина, Q).

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

24 апреля 2019 года, среда. 11:00 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Кристина Младенович
66
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
2 : 0
Даяна Ястремская
37
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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