Ястремская проиграла Младенович в первом круге турнира в Стамбуле

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под четвёртым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она в двух сетах проиграла представительнице Франции Кристине Младенович со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Ястремская ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 7 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Младенович поспорит с победительницей поединка Анастасия Потапова (Россия) — Катерина Козлова (Украина, Q).

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.