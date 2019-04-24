Макинрой: с уходом Федерера, Надаля и Джоковича теннис потеряет многое

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой призвал обратить внимание на новое поколение игроков, которые должны удержать интерес болельщиков после ухода «Большой тройки».



«Безусловно, с уходом Федерера, Надаля и Джоковича теннис потеряет многое. На протяжении последних десяти лет мы видели, вероятно, величайших игроков в истории тенниса.



Федерер – лучший игрок, которого я когда-либо видел, Надаль – удивительный чемпион с беспрецедентной смесью физики и техники. Джокович – это машина. Поэтому сейчас я сосредоточен на следующих поколениях, чтобы однажды приблизить их к уровню этих огромных чемпионов.



Я вырос, восхищаясь Родом Лейвером. Я играл против Бьорна Борга, который был неплохим игроком. Я жил в золотой век тенниса, и поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы продвигать игру лучше, чтобы она удерживала большой интерес в глазах общественности», – цитирует Макинроя Le Figaro.