Фоньини снялся с турнира в Барселоне

Итальянский теннисист Фабио Фоньини отказался от участия в грунтовых соревнованиях в Барселоне (Испания), сообщает пресс-служба ATP. Сегодня, 24 апреля, в матче второго круга он должен был сыграть с представителем Испании Николой Куном. В сетке турнира Фоньини заменил «лаки-лузер» испанец Роберто Карбальес Баэна.

Напомним, на прошлой неделе Фоньини стал победителем соревнований категории «Мастерс» в Монте-Карло.



Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1. Уроженец Манакора, получивший первый номер посева, начнёт защиту титула поединком с аргентинцем Леонардо Майером.



Турнир завершится 28 апреля.