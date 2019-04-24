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Оже-Альяссим обыграл Жазири и вышел в третий круг турнира в Барселоне

Оже-Альяссим обыграл Жазири и вышел в третий круг турнира в Барселоне
Теннис / ATP

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под 16-м номером, вышел в третий круг соревнований, в двух партиях обыграв представителя Туниса Малека Жазири со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут. Победитель встречи 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта. На счету его соперника 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 1 из 1.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Оже-Альяссим поспорит с представителем Японии Кеем Нисикори (4).

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

24 апреля 2019 года, среда. 12:00 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
31
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2 : 0
Малек Жазири
72
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
1 2 3
           
6 7 9  
3 6 7  
           
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