Оже-Альяссим обыграл Жазири и вышел в третий круг турнира в Барселоне

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под 16-м номером, вышел в третий круг соревнований, в двух партиях обыграв представителя Туниса Малека Жазири со счётом 6:3, 7:6 (9:7).



Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут. Победитель встречи 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта. На счету его соперника 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 1 из 1.



За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Оже-Альяссим поспорит с представителем Японии Кеем Нисикори (4).



Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.