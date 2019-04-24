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Макдональд обыграл Симона и вышел в 3-й круг Барселоны, где сыграет с Медведевым

Макдональд обыграл Симона и вышел в 3-й круг Барселоны, где сыграет с Медведевым
Теннис / ATP

Французский теннисист Жиль Симон, посеяный на соревнованиях в Барселоне (Испания) под 11-м номером, не сумел пробиться в третий круг. В двух партиях он уступил американцу Маккендзи Макдональду со счётом 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. На счету победителя встречи 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков. Симон не отметился подачами навылет, выполнил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 8.

Следующим соперником американского теннисистка станет седьмой номер посева Даниил Медведев из России.

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

24 апреля 2019 года, среда. 13:30 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
Маккензи Макдональд
61
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
2 : 0
Жиль Симон
27
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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