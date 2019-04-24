Макдональд обыграл Симона и вышел в 3-й круг Барселоны, где сыграет с Медведевым

Французский теннисист Жиль Симон, посеяный на соревнованиях в Барселоне (Испания) под 11-м номером, не сумел пробиться в третий круг. В двух партиях он уступил американцу Маккендзи Макдональду со счётом 3:6, 2:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. На счету победителя встречи 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков. Симон не отметился подачами навылет, выполнил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 8.



Следующим соперником американского теннисистка станет седьмой номер посева Даниил Медведев из России.



Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.