Хасе: Кирьоса критикуют за подачу с руки? С помощью неё я переворачивал матчи

Голландский теннисист Робин Хасе вступился за австралийца Ника Кирьоса, которого критикуют за использование подачи с руки. Многие считают такой вариант ввода мяча неуважительным по отношению к сопернику.



«В прошлом году я играл против Петера Гоевчика, и в начале матча всё было ужасно – он выигрывал розыгрыш за розыгрышем, гейм за геймом.



Я не знал, что делать, поэтому я при счёте 0:4 подал с руки, он вышел к сетке, после чего я удачно обвёл его. С этого момента весь матч изменился. Я выиграл 6:4 6:4, и если бы я не выполнил той подачи, то вполне мог проиграть 1:6.



Конечно, у каждого может быть своё мнение, но я не понимаю, что люди видят неуважительного в этой подаче. Если вы используете её как тактический ход, это никогда не может быть неуважительной вещью – вы используете подачу, чтобы победить.



Если вы укорачиваете, а затем намеренно пробиваете в соперника – вот что такое «неуважительно», – цитирует Хасе Tennis World USA.

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