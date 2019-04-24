Надаль: последние 18 месяцев у меня было много проблем, не связанных с теннисом

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал старт сезона в своём исполнении.



«Это правда, что я не выиграл ни одного трофея, но я дошел до финала Australian Open, полуфинала в Индиан-Уэллсе, а теперь снова полуфинала в Монте-Карло. В целом сезон неплохой – я третий в чемпионской гонке, пусть и с большим количеством проблем, чем хотелось бы.



Задача заключается в том, чтобы найти себя. За последние 18 месяцев у меня было слишком много проблем, взлётов и падений, не связанных с теннисом. Когда это происходит, трудно уловить нужный ритм и стабильность.



Впрочем, это случалось уже много раз. Знаю, что когда приходят победы, все предыдущие неудачи разом забываются.



Надеюсь, хорошо сыграть в Барселоне. Если же не получится, я постараюсь сделать это в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос», – цитирует Надаля Daily Express.

Надаль рассказал о самочувствии перед стартовым матчем на турнире в Барселоне