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Куэвас и Синнер вышли во второй круг турнира в Будапеште

Куэвас и Синнер вышли во второй круг турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас одержал победу в матче первого круга грунтовых соревнований в Будапеште (Венгрия). В трёх партиях он обыграл немца Янника Мадена со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. На счету Куэваса 2 эйса, 2 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 4 из 4. Маден отметился 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками. Следующим соперником Куэваса станет первый сеяный хорват Марин Чилич.

В параллельном матче первого раунда итальянец Янник Синнер оказался сильнее хозяина кортов Мате Валькуса – 6:2, 0:6, 6:4. Во втором круге он сыграет с сербом Ласло Джере (5).

Действующим победителем соревнований является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.

24 апреля 2019 года, среда. 12:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Янник Маден
109
Германия
Янник Маден
Я. Маден
1 : 2
Пабло Куэвас
73
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 2 3
           
3 6 4
6 3 6
           
24 апреля 2019 года, среда. 13:30 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Янник Синнер
314
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2 : 1
Мате Валькус
323
Венгрия
Мате Валькус
М. Валькус
1 2 3
           
6 0 6
2 6 4
           
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