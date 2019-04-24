Куэвас и Синнер вышли во второй круг турнира в Будапеште

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас одержал победу в матче первого круга грунтовых соревнований в Будапеште (Венгрия). В трёх партиях он обыграл немца Янника Мадена со счётом 6:3, 3:6, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. На счету Куэваса 2 эйса, 2 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 4 из 4. Маден отметился 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками. Следующим соперником Куэваса станет первый сеяный хорват Марин Чилич.



В параллельном матче первого раунда итальянец Янник Синнер оказался сильнее хозяина кортов Мате Валькуса – 6:2, 0:6, 6:4. Во втором круге он сыграет с сербом Ласло Джере (5).



Действующим победителем соревнований является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.