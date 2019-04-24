Джокович: рад, что Итоговый чемпионат АТР пройдёт в Турине

Занимающий первую строчку мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович, являющийся главой совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), поделился эмоциями от выбора Турина (Италия) в качестве места проведения Итогового чемпионата ATP с 2021 по 2025 год.



«Итоговый чемпионат ATP — это самое большое и престижное событие, которое проходит в году. Это турнир, который исторически менял место проведения, поэтому я очень рад, что он переместится в Турин с 2021 года. До него ещё несколько лет, но я знаю, что игроки будут очень рады участвовать в нём, и я также надеюсь, что и сам буду частью этого турнира, который станет по-настоящему особенным событием», — приводит слова серба Nitto ATP Finals.



В борьбе за право проведения турнира Турин обошёл Токио (Япония), Манчестер (Великобритания), Сингапур и Лондон, в котором Итоговый чемпионат проводился последние 10 лет.



Ближайшие два розыгрыша соревнований, как и предыдущие 10, всё ещё состоятся в британской столице. Это второй показатель в истории по продолжительности проведения Итогового чемпионата в одном месте. Лидерство удерживает Нью-Йорк – 13 лет подряд (1977-1989).



Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша серба Новака Джоковича – 6:4, 6:3.