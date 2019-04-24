Хачанов в двух сетах уступил Пелье во втором круге турнира в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под шестым номером, уступил аргентинцу Гидо Пелье в матче за выход в третий круг турнира в Барселоне (Испания) – 6:2, 7:6 (7:4). Игроки впервые встретились друг против друга.



Поединок продлился 1 час 47 минут. Пелья 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Хачанова 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 8.



В третьем туре Пелья сыграет с победителем пары Карреньо-Буста (Испания) – Пэр (Франция).

Хачанов занимает 13-е место в рейтинге ATP, Пелья располагается на 28-й строчке.

Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, который в прошлогоднем финале обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.