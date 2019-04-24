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Хачанов в двух сетах уступил Пелье во втором круге турнира в Барселоне

Хачанов в двух сетах уступил Пелье во втором круге турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под шестым номером, уступил аргентинцу Гидо Пелье в матче за выход в третий круг турнира в Барселоне (Испания) – 6:2, 7:6 (7:4). Игроки впервые встретились друг против друга.

Поединок продлился 1 час 47 минут. Пелья 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Хачанова 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 8.

В третьем туре Пелья сыграет с победителем пары Карреньо-Буста (Испания) – Пэр (Франция).

Хачанов занимает 13-е место в рейтинге ATP, Пелья располагается на 28-й строчке.

Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, который в прошлогоднем финале обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.

24 апреля 2019 года, среда. 17:05 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
Гидо Пелья
28
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
2 : 0
Карен Хачанов
13
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
6 7 7  
2 6 4  
           
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