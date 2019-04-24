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Надаль обыграл Майера в трёх сетах во втором круге турнира в Барселоне

Надаль обыграл Майера в трёх сетах во втором круге турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером на турнире в Барселоне (Испания), в трёх сетах переиграл аргентинца Леонардо Майера – 6:7 (7:9), 6:4, 6:2. Счёт личных встреч стал 7:0 в пользу испанца.

Поединок продлился 2 часа 52 минуты. Надаль 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Майера 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 выигранный брейк-пойнт из 3.

В третьем круге Надаль встретится со своим соотечественником Давидом Феррером, в двух сетах обыгравшим француза Люку Пуи – 6:3, 6:1.

Рафаэль Надаль является действующим победителем турнира в Барселоне. В прошлогоднем финале он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.

24 апреля 2019 года, среда. 16:00 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
2 : 1
Леонардо Майер
63
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
1 2 3
           
6 7 6 6
7 9 4 2
           
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