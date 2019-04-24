Надаль обыграл Майера в трёх сетах во втором круге турнира в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером на турнире в Барселоне (Испания), в трёх сетах переиграл аргентинца Леонардо Майера – 6:7 (7:9), 6:4, 6:2. Счёт личных встреч стал 7:0 в пользу испанца.



Поединок продлился 2 часа 52 минуты. Надаль 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Майера 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 выигранный брейк-пойнт из 3.



В третьем круге Надаль встретится со своим соотечественником Давидом Феррером, в двух сетах обыгравшим француза Люку Пуи – 6:3, 6:1.



Рафаэль Надаль является действующим победителем турнира в Барселоне. В прошлогоднем финале он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.