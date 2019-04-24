Кудерметова уступила в первом круге турнира в Стамбуле в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Галиной Воскобоевой из Казахстана не сумели пройти во второй круг турнира в Стамбуле (Турция), уступив в двух сетах чешскому дуэту Маркета Вондроушова / Барбора Стрыцова – 3:6, 1:6.



Российско-казахстанская пара ни разу не подала на вылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. На счету чешских соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.



Во втором круге Вондроушова и Стрыцова сыграют с Моник Адамчак и Джессикой Мур из Австралии. Поединок состоится завтра, 25 апреля.



Действующим чемпионом турнира в Стамбуле в парном разряде являются Лян Чэнь и Чжан Шуай из Китая, в прошлогоднем финале обыгравшие Ксению Кнолл (Швейцария) и Анну Смит (Великобритания) – 6:4, 6:4.

