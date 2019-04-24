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Младенович вышла во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв Ястремскую

Младенович вышла во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв Ястремскую
Теннис / WTA

Французская теннисистка Кристина Младенович в первом круге турнира в Стамбуле (Турция) в двух сетах одолела посеянную под четвёртым номером украинку Даяну Ястремскую – 6:3, 6:4. Соперницы впервые встретились друг против друга.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Младенович 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Ястремской ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в третий круг Младенович поспорит с ещё одной представительницей Украины Катериной Козловой, которая не доиграла свой матч первого круга с Анастасией Потаповой, поскольку россиянка не смогла продолжить поединок в начале второго сета из-за травмы. Встреча завершилась при счёте 6:3, 1:0 в пользу Козловой.

Действующей чемпионкой турнира является француженка Полин Пармантье, обыгравшая в прошлогоднем финале словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

24 апреля 2019 года, среда. 11:00 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Кристина Младенович
66
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
2 : 0
Даяна Ястремская
37
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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