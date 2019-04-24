Павлюченкова в трёх сетах обыграла Гёргес в первом круге турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), обыграв хозяйку соревнований Юлию Гёргес. Немка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы шеи, уступая в третьем сете — 0:4. Итоговый счёт — 4:6, 6:2, 4:0 в пользу Павлюченковой. По показателю личных встреч россиянка уступает — 3-4.



Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Павлюченкова 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Гёргес 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



Во втором круге Павлюченкова сыграет с посеянной под восьмым номером эстонкой Анетт Контавейт, победившей француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 6:3.



Действующей победительницей турнира в Штутгарте является Каролина Плишкова из Чехии. В прошлогоднем финале она в двух сетах переиграла американку Коко Вандевей — 7:6 (7:2), 6:4.