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Павлюченкова в трёх сетах обыграла Гёргес в первом круге турнира в Штутгарте

Павлюченкова в трёх сетах обыграла Гёргес в первом круге турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), обыграв хозяйку соревнований Юлию Гёргес. Немка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы шеи, уступая в третьем сете — 0:4. Итоговый счёт — 4:6, 6:2, 4:0 в пользу Павлюченковой. По показателю личных встреч россиянка уступает — 3-4.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Павлюченкова 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Гёргес 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с посеянной под восьмым номером эстонкой Анетт Контавейт, победившей француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 6:3.

Действующей победительницей турнира в Штутгарте является Каролина Плишкова из Чехии. В прошлогоднем финале она в двух сетах переиграла американку Коко Вандевей — 7:6 (7:2), 6:4.

24 апреля 2019 года, среда. 19:40 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
34
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2 : 1
Rt
Юлия Гёргес
17
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
4 6 4
6 2 0
           
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