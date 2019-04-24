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Димитров обыграл Вердаско и вышел в третий круг турнира в Барселоне

Димитров обыграл Вердаско и вышел в третий круг турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под 13-м номером, в матче второго круга в трёх сетах одолел испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3. Болгарин вышел вперёд по показателю личных встреч — 4-3.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Димитров выполнил 6 подач навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Вердаско 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

За выход в четвертьфинал Димитров поспорит с чилийцем Николасом Джарри, в трёх сетах обыгравшим второго сеянного соревнований Александра Зверева из Германии — 3:6, 7:5, 7:6 (7:5).

Действующим победителем турнира в Барселоне является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса, победив со счётом 6:2, 6:1.

24 апреля 2019 года, среда. 19:15 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
Григор Димитров
43
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
2 : 1
Фернандо Вердаско
37
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 2 3
           
6 6 4 6
2 7 7 3
           
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