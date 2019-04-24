Димитров обыграл Вердаско и вышел в третий круг турнира в Барселоне

Болгарский теннисист Григор Димитров, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под 13-м номером, в матче второго круга в трёх сетах одолел испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3. Болгарин вышел вперёд по показателю личных встреч — 4-3.



Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Димитров выполнил 6 подач навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Вердаско 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.



За выход в четвертьфинал Димитров поспорит с чилийцем Николасом Джарри, в трёх сетах обыгравшим второго сеянного соревнований Александра Зверева из Германии — 3:6, 7:5, 7:6 (7:5).



Действующим победителем турнира в Барселоне является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса, победив со счётом 6:2, 6:1.