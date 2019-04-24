Медведев: был в Барселоне всего раз — на свадьбе Хачанова

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 14 место в мирового рейтинге, поделился впечатлениями от своего второго приезда в Барселону, а также подвёл итоги прошедшего турнира в Монте-Карло (Монако).



«Я впервые приезжаю в Барселону на турнир, но нахожусь здесь во второй раз в жизни. Я был здесь на свадьбе Карена Хачанова и остался только на два дня. Но за это время я полюбил город, прекрасно проведя время», — приводит слова Медведева Punto de Break.



«Судя по тому, как я играл на прошлой неделе, полагаю, что грунт — это то покрытие, на котором я могу преуспеть. Уверенность, полученная мною на турнире в Монте-Карло, важна, чтобы показывать хорошую игру дальше. Но независимо от того, насколько вы уверены, если вы проиграете в первых раундах, уверенность закончится», — отметил Медведев.



«Возможно, победа над Джоковичем и оказала неосознанное влияние на меня и поэтому я не показал своего лучшего уровня на следующий день. Однако не чувствую, что это повлияло на меня.



То, что произошло в игре с Лайовичем, не так уж необычно для грунта, но проигрывать сет, ведя в нём — 5: 1, ненормально… Я чувствовал себя немного уставшим, и когда счёт был 5:3, Душан начал играть на невероятном уровне, а я уставал ещё и ещё, игра стала уходить из-под ног. Конечно, это разочаровывает, но зато показывает, что у меня ещё много работы», — сказал Медведев.