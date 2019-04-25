Феррер: хочу закончить карьеру, играя на центральном корте

Испанский теннисист Давид Феррер рассказал о том, по какой причине он принял решение в скором времени завершить спортивную карьеру.



«После завершения Уимблдона прошлым летом на был на 100 процентов уверен, что пора заканчивать, что я не смогу вернуть форму прежнего Дэвида Феррера, которым я хотел оставаться», — приводит слова Феррера Tennis World USA.



«У меня всё еще есть возможность играть с лучшми. Я не говорю, что не могу участвовать в престижных турнирах, потому что всё еще играю неплохо. Но я буду рад закончить карьеру, играя на лучших турнирах на центральных кортах. Мысль о том, чтобы играть на маленьких кортах, для меня всегда была утомительной.



Как бы я хотел запомниться? Как игрок, который не уставал, был последовательным, отдал игре всё. Хочу быть максимально конкурентоспособным, чтобы, завершив карьеру, получить удовольствие от положительных эмоций», — отметил Феррер.