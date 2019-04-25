Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Макдональд в Барселоне

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Макдональд в Барселоне
Теннис / ATP

Сегодня, 25 апреля, состоится матч третьего круга турнира в Барселоне, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под седьмым номером, и представитель США Маккензи Макдональд. Начало поединка запланировано на 12:00 мск.

В этом году соперники встречались на турнире в Индиан-Уэллсе. Победу в том матче одержал Даниил со счётом 7:5, 6:0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Макдональд в Барселоне.

Победитель этого поединка за выход в полуфинал поспорит либо с болгарином Григором Димитровым (13), либо с чилийцем Николасом Джарри (LL). Турнир завершится 28 апреля.

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

Рафаэль Надаль: не получилось в Монте-Карло, попробуем в Барселоне
На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент