Сегодня, 25 апреля, состоится матч второго круга турнира в Стамбуле (Турция), в котором сыграют россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и представительница Чехии Маркета Вондроушова. Начало поединка запланировано на 12:30 мск.



На US Open 2017 года Светлана победила Маркету со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Вондроушова в Стамбуле.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал поспорит с испанкой Ларой Арруабарреной. Турнир завершится 28 апреля.



В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

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