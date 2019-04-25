Се Шувэй: мы с Осакой очень любим друг друга. Не уходи, Наоми!

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Штутгарте (Германия). На старте соревнований она в трёх партиях обыграла китаянку Ван Цян со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Я довольна месяцем отдыха. Мои результаты говорят о том, что я добилась прогресса, потому что раньше на первом грунтовом турнире играла плохо. Пока же всё хорошо. В матче с Ван Цян я допустила ряд ошибок, что было неожиданно, так как на тренировке всё было отлично. Думала, что сыграю лучше. Но я начала допускать ошибки. Тогда я сказала себе, что нужно начинать улыбаться. Это помогло.

Я не переживаю о грунтовом сезоне. Перед «Ролан Гаррос» будут несколько турниров, и я хочу ими насладиться", — цитирует Се Шувэй официальный сайт тура.

Во втором круге она сыграет с японкой Наоми Осакой.

«Почему мы всё время играем трёхсетовые матчи? Мы просто очень сильно любим друг друга. Мы хотим как можно больше видеть друг друга на корте. Не уходи, Наоми!» — пошутила Се Шувэй.