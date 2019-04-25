Квитова: я не знала соперницу, но была сосредоточена

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу во втором круге турнира в Штутгарте над бельгийкой Гретье Миннен со счётом 6:1, 6:4.

«Думаю, я хорошо начала матч. Была готова к игре с первого розыгрыша. Я не знала соперницу, что всегда непросто, но была сосредоточена. Проводить первый матч на грунте нелегко. Мне нравится выступать в зале, но здесь не такие условия по сравнению с другими грунтовыми кортами. Некоторые геймы не были идеальными, но для первой игры на грунте это нормально.

При счёте 4:4 мне пришлось побороться. Это был очень важный гейм. Миннен ошибалась уже не так много, как в первом сете. У неё отличный плоский удар с бэкхенда, прекрасный кросс. Она добавляет вращение при ударах с форхена и здорово двигается на корте. У Миннен хорошая подача, особенно первая. Когда она попадает, то мяч летит очень быстро, принимать нелегко", — цитирует Квитову официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Петра поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Лаура Зигемунд (Германия).