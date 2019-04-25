Зверев: в Испании связь Надаля и болельщиков становится незримой, но очень явной

Третья ракетка мира из Германии Александр Зверев оценил шансы на победу в матче с Рафаэлем Надалем на грунтовых кортах.



«Рафа – лучший игрок на грунте в мире. Все знают, что матч против него на этом покрытии никогда не будет лёгким.



Кроме того, матч с ним в Испании только усложняет задачу. Мы играли однажды в Испании, в Кубке Дэвиса, и это был очень тяжёлый матч. Он наслаждается играми дома, его связь с болельщиками становится незримой, но очень явной», – цитирует Зверева-младшего официальный сайт АТР.



Надаль и Зверев встречались друг с другом на грунтовых кортах трижды. Немецкому теннисисту лишь однажды удалось выиграть у испанца партию – в финале прошлогоднего «Мастерса» в Риме – 1:6, 6:1, 3:6.

Тим: в Барселоне, Монте-Карло и на «Ролан Гаррос» победить Надаля очень тяжело