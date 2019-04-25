Муратоглу: Серена может играть ещё пять лет. Её цель №1 – рекорд Маргарет Корт

Патрик Муратоглу, тренер 37-летней американки Серены Уильямс, заявил, что его подопечная жаждет выиграть ещё два турнира «Большого шлема».



«Главной целью Серены является победа на ещё двух мэйджорах. Таким образом она превзойдёт рекорд Маргарет Корт», – цитирует Муратоглу Tennis World USA.



Напомним, ещё одним подопечным Патрика является грек Стефанос Циципас. Он занимается в его академии.



«Я не привык разрываться между 50-ю вещами одновременно. Сейчас я сосредоточен на Серене и её задачах. Буду принимать решение по Стефаносу в тот день, когда Серена объявит о завершении карьеры. Тем не менее, я вижу, что она готова выступать ещё как год, так и пять. Всё зависит от её желания».

Серена Уильямс 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде. У Маргарет Корт на одну победу больше.

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