Медведев – первый четвертьфиналист турнира в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под седьмым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя США Маккензи Макдональда со счётом 6:3, 6:2.



Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Победитель встречи 2 раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 двойная ошибка и 2 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Медведев поспорит с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 13) – Николас Джарри (Чили).

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.