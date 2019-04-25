Медведев – первый четвертьфиналист турнира в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под седьмым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя США Маккензи Макдональда со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Победитель встречи 2 раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Медведев поспорит с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 13) – Николас Джарри (Чили).
Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.
25 апреля 2019 года, четверг. 12:10 МСК
Барселона. 3-й круг
Матч окончен
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
61
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
|1
|2
|3
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|6
|6
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|3
|2
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