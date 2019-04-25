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Медведев – первый четвертьфиналист турнира в Барселоне

Медведев – первый четвертьфиналист турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Россиянин Даниил Медведев, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под седьмым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя США Маккензи Макдональда со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Победитель встречи 2 раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Медведев поспорит с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 13) – Николас Джарри (Чили).

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

25 апреля 2019 года, четверг. 12:10 МСК
Барселона. 3-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Маккензи Макдональд
61
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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