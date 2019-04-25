Краинович обыграл Албота и вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште

Сербский теннисист Филип Краинович одержал победу в матче второго круга грунтовых соревнований в Будапеште (Венгрия). В двух партиях он обыграл представителя Молдавии Раду Албота, посеяного под восьмым номером, со счётом 7:5, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. На счету Краиновича 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 6. Его соперник отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.



Следующим соперником представителя Сербии станет победитель пары Робин Хасе (Нидерланды) – Борна Чорич (Хорватия, 2).



Действующим победителем соревнований является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.