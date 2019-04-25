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Краинович обыграл Албота и вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште

Краинович обыграл Албота и вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Сербский теннисист Филип Краинович одержал победу в матче второго круга грунтовых соревнований в Будапеште (Венгрия). В двух партиях он обыграл представителя Молдавии Раду Албота, посеяного под восьмым номером, со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. На счету Краиновича 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 6. Его соперник отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.

Следующим соперником представителя Сербии станет победитель пары Робин Хасе (Нидерланды) – Борна Чорич (Хорватия, 2).

Действующим победителем соревнований является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.

25 апреля 2019 года, четверг. 12:00 МСК
Будапешт. 2-й круг
Матч окончен
Раду Албот
44
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
0 : 2
Филип Краинович
105
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
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