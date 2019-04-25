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Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Квитовой

Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Квитовой
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд (WC) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Севастова поспорит с чешкой Петрой Квитовой (3). Турнир с призовым фондом $ 886 077 завершится 28 апреля.

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

25 апреля 2019 года, четверг. 12:40 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
Анастасия Севастова
13
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
2 : 0
Лаура Зигемунд
99
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
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