Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Квитовой

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд (WC) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.
Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в полуфинал Севастова поспорит с чешкой Петрой Квитовой (3). Турнир с призовым фондом $ 886 077 завершится 28 апреля.
В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
25 апреля 2019 года, четверг. 12:40 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
13
Анастасия Севастова
А. Севастова
2 : 0
99
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
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Севастова — о матче с Остапенко: думаю, мы обе были не рады такой встрече