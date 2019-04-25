Зверев: сейчас я нахожусь в яме

Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал неудачное начало сезона в своём исполнении. В 10 последних матчах он одержал всего четыре победы. На турнире в Барселоне он сенсационно проиграл в первом же матче.



«Не секрет, что в Барселоне я сыграл плохой матч. Сейчас я нахожусь в яме и должен выбраться из неё. Я проиграл несколько таких матчей на грунте, которые я не проигрывал в течение нескольких лет. Увы.



Если вы спросите Рафу или Роджера, то они скажут, что тоже проходили через это. Считаю такой процесс вполне нормальным, поэтому не планирую ничего менять ни в тренировках, ни в своей подготовке к матчам, ни в том, что касается моей игры на корте», – цитирует Зверева Tennis World USA.

Зверев: в прошлом году я тоже провалил начало сезона, а потом начал побеждать