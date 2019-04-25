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Осака победила Шувэй и останется 1-й ракеткой мира по итогам турнира в Штутгарте

Осака победила Шувэй и останется 1-й ракеткой мира по итогам турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под первым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Первая ракетка мира 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Осака поспорит с хорваткой Донной Векич. Победа Наоми во втором круге означает, что она сохранит за собой первую строчку рейтинга по итогам этих соревнований.

В 2018 году победительницей турнира в Штутгарте стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

25 апреля 2019 года, четверг. 14:55 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 0
Се Шувэй
24
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
Се Шувэй: мы с Осакой очень любим друг друга. Не уходи, Наоми!
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