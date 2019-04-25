Осака победила Шувэй и останется 1-й ракеткой мира по итогам турнира в Штутгарте

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под первым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Первая ракетка мира 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Осака поспорит с хорваткой Донной Векич. Победа Наоми во втором круге означает, что она сохранит за собой первую строчку рейтинга по итогам этих соревнований.

В 2018 году победительницей турнира в Штутгарте стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.