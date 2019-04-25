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Мартич одержала волевую победу над Богдан во втором круге турнира в Стамбуле

Мартич одержала волевую победу над Богдан во втором круге турнира в Стамбуле
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Петра Мартич, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Ану Богдан, пробившуюся в основную сетку через квалификацию со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Петра ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 9 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в полуфинал Мартич поспорит с победительницей матча Катерина Козлова (Украина, Q) — Кристина Младенович (Франция).

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

25 апреля 2019 года, четверг. 14:00 МСК
Стамбул. 2-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
40
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 1
Ана Богдан
150
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
1 2 3
           
4 7 6
6 5 3
           
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