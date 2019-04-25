Барти и Бултер сыграют на турнире в Ноттингеме

Австралийская теннисистка Эшли Барти подтвердила участие в турнире в Ноттингеме, который пройдёт с 8 по 16 июня, сообщает официальный сайт тура. В прошлогоднем финале этих соревнований она обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

«С нетерпением жду возвращения в Ноттингем. где я буду защищать титул. Я люблю выступать на британских травяных кортах. Выступление в Ноттингеме станет невероятным стартом подготовки к Уимблдону. У меня остались прекрасные воспоминания об этих соревнованиях. А выступление в 2018-м стало особенным, так как я завоевала титул. Надеюсь, вновь буду играть в финале», — сказала Барти.



Участие в турнире в Нотттингеме также примет британка Кэйти Бултер.