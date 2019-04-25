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Павлюченкова меньше чем за час проиграла Контавейт на турнире в Штутгарте

Павлюченкова меньше чем за час проиграла Контавейт на турнире в Штутгарте
Теннис / WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова, занимающая 34-ю строчку в рейтинге WTA, во втором круге турнира в Штутгарте в двух сетах уступила эстонке Анетт Контавейт. Поединок продолжался чуть более 58 минут и завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу 15-й ракетки мира.

Павлюченкова по ходу встречи не реализовала 6 брейк-пойнтов из 7, а вот Контавей удалось это сделать в 4 из 5 своих попыток. Эстонка совершила 7 эйсов против 1 у россиянки, а также допустила 3 двойные ошибки. Кроме того ей удалось выиграть 79% розыгрышей на первой подаче и 54% на второй.

Соперницей Контавейт в следующем круге станет победительница пары Каролина Плишкова (Чехия) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

25 апреля 2019 года, четверг. 16:15 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
34
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
0 : 2
Анетт Контавейт
15
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
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