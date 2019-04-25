Павлюченкова меньше чем за час проиграла Контавейт на турнире в Штутгарте

Россиянка Анастасия Павлюченкова, занимающая 34-ю строчку в рейтинге WTA, во втором круге турнира в Штутгарте в двух сетах уступила эстонке Анетт Контавейт. Поединок продолжался чуть более 58 минут и завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу 15-й ракетки мира.



Павлюченкова по ходу встречи не реализовала 6 брейк-пойнтов из 7, а вот Контавей удалось это сделать в 4 из 5 своих попыток. Эстонка совершила 7 эйсов против 1 у россиянки, а также допустила 3 двойные ошибки. Кроме того ей удалось выиграть 79% розыгрышей на первой подаче и 54% на второй.



Соперницей Контавейт в следующем круге станет победительница пары Каролина Плишкова (Чехия) — Виктория Азаренко (Белоруссия).