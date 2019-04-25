Штеффи Граф: женский теннис развивается благодаря Серене

22-кратная победительница турниров «Большого шлема» немка Штеффи Граф поделилась мнением о нынешнем состоянии тенниса.

«Тур постоянно развивается. Теннис, как мужской, так и женский, стал по-настоящему профессиональным. Существует так много полезной информации, чтобы правильно готовиться, тренироваться, хорошо питаться. Парни и девушки стали сильнее физически. У нас ничего подобного не было.



Серена Уильямс просто великолепна. То, чего она достигла, удивительно. Она заставляет женский теннис и спорт в целом развиваться. Её готовность, решимость что-то изменить впечатляют меня», — приводит слова Граф Tennis World USA.



«Агасси как-то спросили, какое достижение, по его мнению, самое существенное в его карьере, и он назвал 1999 год. То же самое и у меня. В том году я выиграла свой последний турнир «Большого шлема». Пожалуй, это моя лучшая победа. Тогда я уже решила, что больше не вернусь. И та победа дала мне сильнейший заряд эмоций от достигнутого результата», — отметила теннисистка.