Павлюченкова в паре с Шафаржовой вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразу после поражения в одиночном разряде от эстонки Анетт Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте (Германия) со счётом 6:3, 6:2 вышла на корт в четвертьфинале парного турнира и вместе с чешкой Люси Шафаржовой переиграла Ракель Атаво (США) и Катарину Среботник (Словения) – 6:0, 6:2.



Продолжительность поединка составила 50 минут. Российско-чешская пара 5 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету их соперниц ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



В полуфинале соперницами Павлюченковой и Шафаржовой станут победители матча Дария Юрак (Хорватия)/Иоана-Ралука Олару (Румыния) – Анна Блинкова (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия).



Действующими чемпионками турнира являются Ракель Атаво (США)/Анна-Лена Грёнефельд (Германия). В прошлогоднем финале они обыграли Николь Мелихар (США) и Квету Пешке (Чехия) – 6:4, 6:7 (7:5), 10-5.