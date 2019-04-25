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Чилич в трёх сетах уступил Куэвасу во втором круге турнира в Будапеште

Чилич в трёх сетах уступил Куэвасу во втором круге турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Марин Чилич, посеянный под первым номером на турнире в Будапеште (Венгрия), в трёх сетах проиграл уругвайцу Пабло Куэваса со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 6:7 (3:7). Соперники впервые встретились друг против друга.

Продолжительность поединка составила 3 часа 15 минут. Чилич 11 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Куэваса 13 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В третьем круге соперником уругвайца станет итальянец Маттео Берреттини, в двух сетах обыгравший словенца Аляжа Бедене со счётом 7:6, 6:2.

Действующим победителем турнира в Будапеште является итальянский теннисист Чеккинато. В прошлогоднем финале он в двух сетах оказался сильнее австралийца Джона Миллмана – 7:5, 6:4.

25 апреля 2019 года, четверг. 16:35 МСК
Будапешт. 2-й круг
Матч окончен
Марин Чилич
11
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
1 : 2
Пабло Куэвас
73
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 2 3
           
7 6 6 6 3
5 7 8 7 7
           
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