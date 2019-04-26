Сегодня, 26 апреля, состоится четвертьфинальный матч турнира в Барселоне, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под седьмым номером, и представитель Чили Николас Джарри (LL). Начало поединка запланировано на 13:30 мск.



Ранее соперники друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Джарри в Барселоне.



Победитель этого поединка за выход в финал поспорит либо с испанцем Роберто Карбальес-Баэной (LL), либо с японцем Кеем Нисикори (4). Турнир завершится 28 апреля.



Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

Медведев – первый четвертьфиналист турнира в Барселоне