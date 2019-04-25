Обыгравший Хачанова аргентинец Пелья вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне

Аргентинский теннисист Гидо Пелья, в предыдущем круге выбивший из борьбы россиянина Карена Хачанова, в матче за выход в четвертьфинал турнира в Барселоне (Испания) в трёх сетах обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 7:5, 6:3. Теннисисты прежде не играли между собой.



Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Пелья 1 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету французского теннисиста 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



В четвертьфинале соперником Пельи станет посеянный под третьим номером австриец Доминик Тим, в двух сетах одолевший испанца Хауме Мунара – 7:5, 6:1.



Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

