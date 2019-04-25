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Обыгравший Хачанова аргентинец Пелья вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне

Обыгравший Хачанова аргентинец Пелья вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Гидо Пелья, в предыдущем круге выбивший из борьбы россиянина Карена Хачанова, в матче за выход в четвертьфинал турнира в Барселоне (Испания) в трёх сетах обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 7:5, 6:3. Теннисисты прежде не играли между собой.

Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Пелья 1 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету французского теннисиста 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале соперником Пельи станет посеянный под третьим номером австриец Доминик Тим, в двух сетах одолевший испанца Хауме Мунара – 7:5, 6:1.

Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

25 апреля 2019 года, четверг. 20:45 МСК
Барселона. 3-й круг
Матч окончен
Бенуа Пэр
46
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
0 : 2
Гидо Пелья
28
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
5 3  
7 6  
           
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