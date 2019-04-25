Азаренко обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в третьем круге турнира в Штутгарте (Германия) в трёх сетах обыграла посеянную под четвёртым номером Каролину Плишкову из Чехии со счётом 4:6, 6:3, 6:4. По показателю личных встреч вперёд вышла Азаренко – 4-3.



Продолжительность поединка составила 2 часа 13 минут. Азаренко 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Плишковой 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.



За выход в полуфинал Азаренко поспорит с посеянной под восьмым номером эстонкой Анетт Контавейт, обыгравшей в третьем круге россиянку Анастасию Павлюченкову – 6:3, 6:2.



В 2018 году победительницей турнира в Штутгарте стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

