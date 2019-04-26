Сегодня, 26 апреля, состоится четвертьфинальный матч турнира в Штутгарте (Германия), в котором сыграют представительница Латвии Анастасия Севастова, посеянная под седьмым номером, и чешка Петра Квитова (3). Начало поединка запланировано на 14:30 мск.



По личным встречам впереди Анастасия — 2-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Квитова в Штутгарте.



Победительница этого поединка за выход в финал поспорит либо с голландкой Кики Бертенс (6), либо с немкой Анжеликой Кербер (5). Турнир завершится 28 апреля.



В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Квитовой