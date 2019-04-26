Севастова: победа получилась не очень красивой

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала победу над представительницей Германии Лаурой Зигемунд во втором круге турнира в Штутгарте со счётом 6:4, 6:3.

«Думаю, эта игра была не такого высокого качества, как предыдущий матч. Я нервничала, и победа получилась не очень красивой. Я лучше сыграла в важных моментах. Временами я чувствовала себя хорошо, иногда — не очень. То же самое можно сказать о Лауре.

В матче с Остапенко я здорово провела первый и третий сеты. Это хороший знак для начала грунтового сезона. Грунт — одно из моих любимых покрытий. Я выросла на нём. Каждый день на грунте я чувствую себя всё увереннее и двигаюсь лучше. Я провела два матча, ощущения нормальные. Спина меня не беспокоит. Это тоже хороший знак", — цитирует Севастову официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Севастова поспорит с чешкой Петрой Квитовой.