Осака: Векич хороша во всём

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй во втором круге турнира в Штутгарте со счётом 6:4, 6:3.

«Я чувствовала, что это покрытие больше подходит мне, чем сопернице. Это звучит довольно странно, но, думаю, так и есть. Я следовала своему плану и выполнила то, что собиралась. Если можно выделить одну позитивную черту во мне, то я назову способность быстро учиться. Я анализирую свои прежние ошибки. В этом матче мне удалось их избежать», — цитирует Осаку официальный сайт тура.

За выход в полуфинал первая ракетка мира поспорит с хорваткой Донной Векич.

«Мне повезло пару раз тренироваться и играть с ней. Кажется, в прошлый раз мы тренировались во время травяного сезона. Противостоять ей нелегко. У неё отличная подача. Вообще, она хороша во всём», — сказала Осака.