Бертенс — о победе над Бенчич: мне повезло больше

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич во втором круге турнира в Штутгарте со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Это была настоящая битва. Я очень рада, что смогла изменить ход встречи. Конечно, подача очень в этом помогла. Мы много работали над ней в межсезонье. Я выполняла много подач, чтобы найти более быстрый ритм. Также мы поработали над физикой при её выполнении. Я стараюсь больше задействовать ноги. Рада, что это приносит результат.

Здорово, что я прошла дальше. Мне повезло больше. Надеюсь, в четвертьфинале сыграю лучше", — цитирует Бертенс официальный сайт WTA.

За выход в полуфинал Бертенс поспорит с немкой Анжеликой Кербер. Турнир завершится 28 апреля.