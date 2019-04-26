Азаренко после победы над Плишковой пошутила над своим состоянием

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над действующей чемпионкой чешкой Каролиной Плишковой во втором круге турнира в Штутгарте со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Ранее уроженка Минска жаловалась на джетлаг (синдром смены часового пояса), так как прилетела на этот турнир из Австралии, где играла в Кубке Федерации. После победы она в шутку сказала, что все проблемы исчезли, как по волшебству.

«Джетлаг исчез, будто этот корт волшебный! Да, конечно. На самом деле, это не так. Но жажда игры важнее. Это моя работа. Мне нужно выходить на корт, играть, бороться и стараться выступать как можно лучше. Таков мой подход — с джетлагом и без него.

Думаю, это была игра очень высокого качества. Было много ударов навылет, отличных подач, эйсов и давления с обеих сторон.

В третьем сете была пара геймов на подаче, в которых мне пришлось отчаянно сражаться, так как Каролина оказывала огромное давление. Но я сохраняла концентрацию, действовала мощно и использовала свои шансы. В свою очередь, я старалась оказывать давление на приёме, хотя она подавала здорово. В последнем гейме мне удалось выполнять ряд отличных ударов с приёма", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

Азаренко обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте