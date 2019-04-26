Надаль: Феррер заслуживает большего

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над соотечественником Давидом Феррером в третьем круге турнира в Барселоне со счётом 6:3, 6:3.

«По сравнению с предыдущей игрой была заметна большая разница. Я ощущал другую энергию, у меня была другая мотивация. В целом мне нужно было играть с другим настроем, чтобы сделать шаг вперёд. Это мне удалось.

Давид заслуживает большего. Это был эмоциональный день. Конечно, я рад победе, но расстроен в связи с тем, что нужно прощаться с хорошим другом. Человеком, с которым мы пережили так много всего в карьере. Это был непростой момент. Я надеюсь, что Давид доволен решением завершить карьеру и будет делать то, что хочет", — приводит слова Надаля официальный сайт тура.

Феррер завершит карьеру после турнира в Мадриде, который пройдёт с 5 по 12 мая.