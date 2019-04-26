Чорич: во втором сете я не оказывал должного давления на Хасе

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал победу в матче второго круга грунтового турнира в Будапеште (Венгрия) с представителем Нидерландов Робином Хасе со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

«Я очень хорошо начал матч, но во втором сете не оказывал должного давления на соперника. Он заиграл лучше. Однако я сохранял спокойствие и в концовке стал действовать лучше», — приводит слова уроженца Загреба официальный сайт ATP-тура.

Следующим соперником Борны станет серб Филип Краинович. Турнир в столице Венгрии с призовым фондом € 586 140 завершится 28 апреля.

Действующим победителем соревнований является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.