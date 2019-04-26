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Медведев стал первым полуфиналистом турнира в Барселоне

Медведев стал первым полуфиналистом турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Барселоне под седьмым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Чили Николаса Джарри (LL) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут.

Даниил 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнов. На счету его соперника ни одного эйса и брейка, а также 1 двойная ошибка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Джарри в Барселоне.

За выход в финал Медведев поспорит либо с испанцем Роберто Карбальес-Баэной (LL), либо с японцем Кеем Нисикори (4). Турнир завершится 28 апреля.

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

26 апреля 2019 года, пятница. 13:40 МСК
Барселона. 1/4 финала
Матч окончен
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Николас Джарри
81
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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