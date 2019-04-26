Эрбер вышел в полуфинал турнира в Будапеште

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер пробился в полуфинал турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв хозяина кортов Аттилу Балажа, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.
Пьер-Юг 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.
За выход в финал соревнований в столице Венгрии Эрбер поспорит с сербом Филипом Краиновичем, пробившимся в основную сетку через квалификацию.
Действующим победителем турнира является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.
26 апреля 2019 года, пятница. 13:40 МСК
Будапешт. 1/4 финала
Матч окончен
246
Аттила Балаж
А. Балаж
0 : 2
49
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
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Второй сеяный Чорич проиграл Краиновичу в 1/4 финала турнира в Будапеште