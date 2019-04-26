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Эрбер вышел в полуфинал турнира в Будапеште

Эрбер вышел в полуфинал турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер пробился в полуфинал турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв хозяина кортов Аттилу Балажа, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Пьер-Юг 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в столице Венгрии Эрбер поспорит с сербом Филипом Краиновичем, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

Действующим победителем турнира является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.

26 апреля 2019 года, пятница. 13:40 МСК
Будапешт. 1/4 финала
Матч окончен
Аттила Балаж
246
Венгрия
Аттила Балаж
А. Балаж
0 : 2
Пьер-Юг Эрбер
49
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
Второй сеяный Чорич проиграл Краиновичу в 1/4 финала турнира в Будапеште
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