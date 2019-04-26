Блинкова и Калашникова вышли в полуфинал турнира в Штутгарте в парном разряде

Российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Грузии Оксана Калашникова пробились в полуфинал турнира в Штутгарте (Германия) в парном разряде. В четвертьфинале они победили хорватку Дарию Юрак и румынку Иоану-Ралуку Олару со счётом 3:6, 6:2, [10:8]. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Блинкова и Калашникова 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал Блинкова и Калашникова поспорят с россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Люси Шафаржовой. Соревнования завершатся 28 апреля.

В 2018 году турнир в Штутгарте в парном разряде выиграли американка Ракель Атаво и немка Анна-Лена Грёнефельд.