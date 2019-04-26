Лайович: поражения Джоковича и Надаль в Монте-Карло ничего не значат

Сербский теннисист Душан Лайович считает, что поражения Рафаэля Надаля и Новака Джоковича на турнире в Монте-Карло не уменьшают их шансы на победу в «Ролан Гаррос».



«Открытый чемпионат Франции нужно выносить за рамки – матчи на этом турнире проводятся в пятиматчевом формате, а уровень накала совсем иной.



Обыграть Рафу на обычном турнире и на турнире «Большого шлема» – это две большие разницы. Что уж говорить о «Ролан Гаррос», на котором доминирует практически всю карьеру.



Их поражения в Монте-Карло ничего не значат, Надаль и Джокович остаются двумя главными фаворитами французского мэйджора. Матч Рафы с Фабио? Не думаю, что он может сыграть два таких плохих матча в столь сжатые сроки.



Но, опять же, уже доказано – Рафу можно побеждать, и можно побеждать в Париже. Просто сделать это невероятно сложно», – цитирует Лайовича Tennis World USA.