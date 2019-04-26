Берреттини обыграл Куэваса и вышел в полуфинал турнира в Будапеште

Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу в четвертьфинальном матче грунтовых соревнований в Будапеште (Венгрия). В трёх партиях он обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса со счётом 6:3, 1:6, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. На счету Берреттии 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник отметился 1 подачей навылет, 4 двойными ошибками и 3 брейками.



Следующим соперником представителя Италии станет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия, 4) – Ласло Джере (Сербия, 5).



Действующим победителем соревнований является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.