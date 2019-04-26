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Берреттини обыграл Куэваса и вышел в полуфинал турнира в Будапеште

Берреттини обыграл Куэваса и вышел в полуфинал турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу в четвертьфинальном матче грунтовых соревнований в Будапеште (Венгрия). В трёх партиях он обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. На счету Берреттии 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник отметился 1 подачей навылет, 4 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником представителя Италии станет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия, 4) – Ласло Джере (Сербия, 5).

Действующим победителем соревнований является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.

26 апреля 2019 года, пятница. 15:10 МСК
Будапешт. 1/4 финала
Матч окончен
Пабло Куэвас
73
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 : 2
Маттео Берреттини
55
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 2 3
           
3 6 3
6 1 6
           
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