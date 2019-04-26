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Осака ушла со счёта 1:5 в 3-м сете и вышла в полуфинал турнира в Штутграте

Осака ушла со счёта 1:5 в 3-м сете и вышла в полуфинал турнира в Штутграте
Теннис / WTA

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака совершила впечатляющий камбэк в четвертьфинальном матче грунтовых соревнований в Штутгарте (Германия). В трёх партиях она обыграла хорватку Донну Векич со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (4). Стоит отметить, что Наоми уступала со счётом 1:5 в решающей партии.

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. На счету Осаки 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 из 7 брейк-пойнтов. Хорватская теннисистка отметилась 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.

За выход в финал грунтовых соревнований Осака поспорит с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония, 8) – Виктория Азаренко (Беларусь).

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

26 апреля 2019 года, пятница. 16:30 МСК
Штутгарт. 1/4 финала
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 1
Донна Векич
25
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
1 2 3
           
6 4 7 7
3 6 6 4
           
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